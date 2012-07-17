在埃及被扔西红柿,希拉里称只对浪费食物感到遗憾

(本文由路透中文网编译提供)

路透耶路撒冷7月16日电---美国国务卿希拉里周一表示，埃及示威者朝她的车队扔西红柿，但她并未感到“被冒犯”。希拉里称示威正展示民众拥有更多自由，她只是对食物被浪费感到遗憾。

希拉里被问及周日遭抗议一事时称，事件应归咎于民众对埃及正在发生的变革感到紧张。希拉里的车队当天在亚历山大市遭到示威者投掷西红柿，其中一枚还砸中一位埃及官员的面部。

“（埃及）应尽早有个能承担责任的政府，这一政府的做法可以被评判和问责，这样人民才能做自己的决定，因为语言不及行动，因此我也不觉得被冒犯，”希拉里在离开埃及抵达耶路撒冷后说道。

“还好没人受伤，但好好的西红柿被这样浪费，让我感到难过，除此之外，没什么让我心烦的，”她说。

她还表示，这起抗议事件是“埃及目前享受更自由环境的一个迹象，也是埃及人民仍关心未来的证据”。

美国一位高官称，希拉里和她乘坐的车辆都没有被砸中。被投掷的物品除了西红柿，还有鞋子和一个水瓶。（完）