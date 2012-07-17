〔日本股市〕日经指数早盘受财相言论提振由跌转升,但忧虑情绪犹存

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京7月17日电---日本股市日经指数.N225周二早盘最初下跌,因日圆兑美元升至一个月高位,但在日本财务大臣安住淳警告日圆强势后转而上涨.
不过市场人士称,市场对全球经济的忧虑,或令日股的涨势短暂.
周二盘初,对日圆继续走强的忧虑打压夏普(6753.T)和索尼(6758.T)等制造商的股价,夏普下跌4.2%至34年低位,索尼跌2.2%,至30多年最低.
"现在买入的人并不对市场立刻反弹报太大期望.人们大多在等待美联储主席贝南克的讲话和美国公司业绩的消息,"日本一家券商的交易员表示.
日经指数早盘上涨0.6%,至8,774.52点,大盘在安住淳表示将在必要时对汇率采取坚决措施后,应声转至平盘上方.[ID:nSB1670704]
东证股价指数.TOPX跌0.3%,报744.33点.(完)
--编译 丁琦;审校 张荻
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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