〔日本股市〕日经指数早盘受财相言论提振由跌转升,但忧虑情绪犹存

不过市场人士称,市场对全球经济的忧虑,或令日股的涨势短暂.

周二盘初,对日圆继续走强的忧虑打压夏普(6753.T)和索尼(6758.T)等制造商的股价,夏普下跌4.2%至34年低位,索尼跌2.2%,至30多年最低.

"现在买入的人并不对市场立刻反弹报太大期望.人们大多在等待美联储主席贝南克的讲话和美国公司业绩的消息,"日本一家券商的交易员表示.

日经指数早盘上涨0.6%,至8,774.52点,大盘在安住淳表示将在必要时对汇率采取坚决措施后,应声转至平盘上方.[ID:nSB1670704]

东证股价指数.TOPX跌0.3%,报744.33点.(完)

--编译 丁琦;审校 张荻

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