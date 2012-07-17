〔中国汇市〕中间价高开带动人民币早盘续涨,交投清淡期待海外市场指引

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 即期汇价早盘续涨
* 美元承压,人民币中间价续高开
* 交投显清淡,波动幅度有限
* 有机构认为当前是较好结汇时机
路透北京7月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘续涨.美元承压,人民币中间价续高开,即期汇价在清淡交投中随之继续走强.
"即期(汇价)比昨天涨了点,跟着非美货币走势.市场预期美国会量化宽松,客盘相对均衡,"华南一银行交易员称,"(即期汇价波动)幅度小,说明得到市场认可."
北京时间11:56,人民币兑美元即期报6.3742元,上日收报6.3787元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3167元,上日为6.3208元.
上述华南交易员进一步指出,市场会关注贝南克证词.他个人并认为人民币当前已处于相对低位,应为较好结汇时机.
上海一外资银行交易员则指出,机构当前仓位普遍不重,交易兴趣阑珊;预计短期内单日即期汇价随隔夜欧美货币而动,延续近期小幅波动的走势.
美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克将于周二和周三在国会宣读其半年度的货币政策报告,此时正值美国国内经济低迷,而欧洲债务危机持续发酵愈发吸引美国决策层关切之际.[ID:nSB1667344]
离岸市场上,北京时间11:56,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3730/40元,上日尾盘报6.3780元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4175/25,上日尾盘为6.4165元.
东京汇市,美元兑日圆周二陷在接近一个月的低位.美国6月零售销售数据疲软,令市场更加期待美国将有更多振兴经济措施.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红
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路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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