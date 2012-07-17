〔中国汇市〕中间价高开带动人民币早盘续涨,交投清淡期待海外市场指引

* 即期汇价早盘续涨

* 美元承压,人民币中间价续高开

* 交投显清淡,波动幅度有限

* 有机构认为当前是较好结汇时机

路透北京7月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘续涨.美元承压,人民币中间价续高开,即期汇价在清淡交投中随之继续走强.

"即期(汇价)比昨天涨了点,跟着非美货币走势.市场预期美国会量化宽松,客盘相对均衡,"华南一银行交易员称,"(即期汇价波动)幅度小,说明得到市场认可."

北京时间11:56,人民币兑美元即期报6.3742元,上日收报6.3787元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3167元,上日为6.3208元.

上述华南交易员进一步指出,市场会关注贝南克证词.他个人并认为人民币当前已处于相对低位,应为较好结汇时机.

上海一外资银行交易员则指出,机构当前仓位普遍不重,交易兴趣阑珊;预计短期内单日即期汇价随隔夜欧美货币而动,延续近期小幅波动的走势.

美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克将于周二和周三在国会宣读其半年度的货币政策报告,此时正值美国国内经济低迷,而欧洲债务危机持续发酵愈发吸引美国决策层关切之际.[ID:nSB1667344]

离岸市场上,北京时间11:56,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3730/40元,上日尾盘报6.3780元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4175/25,上日尾盘为6.4165元.

东京汇市,美元兑日圆周二陷在接近一个月的低位.美国6月零售销售数据疲软,令市场更加期待美国将有更多振兴经济措施.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

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