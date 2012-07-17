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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 12:09 BJT

《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币:温和下跌,系贝南克讲话前仓位调整

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IFR 7月17日电---美元兑日圆外亚洲货币交投于低点稍上方,今日市场偏好有所增强,其中多数交易是美联储主席贝南克讲话前的仓位调整.

标准普尔500指数期货上涨0.4%,MSCI明晟亚洲货币(除日圆)指数涨幅稍低于1.0%.

随着欧元/美元和澳元/美元分别升破1.23和1.0265,上述两货币的停止单受困.

美元/坡元依旧承压,因新加坡出口数据亮丽,不过目前在1.2600前方获得强劲的支撑.

美元/韩元走低逾4韩元,美元/马币交投于3.1650下方.(完)

--编译 王洋;审校 孙茉莉

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