〔新债招标〕中国国开行"福娃债"增发基本符合预期,一年收益率偏高(更新版)

标题新闻：截至2月28日当周美国货币市场基金资产增加121.9亿美元，至2.651万亿美元-iMoneyNet
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* 国开行第二轮"福娃债"增发,三、五、七及10年期基本符预期
* 一年期中标收益率明显偏高,受市场资金成本带动
路透上海7月17日电---受中国银行间市场资金成本偏高的影响,国家开发银行[CHDB.UL]上午增发的第二轮"福娃债"中,一年期的中标收益率明显高于市场此前预期,而另外四期包括三、五、七及10年,则基本符合预期.
具体增发结果如下:
一年 三年 五年 七年 10年
中标收益率 2.854% 3.3008% 3.6563% *3.9063% 4.0215%
预期均值 (2.77%) (3.31%) (3.67%) (3.91%) (4.02%)
投标倍数 2.13 1.84 1.79 2.12 2
*七年为加权收益率,七年期边际最高收益率为3.9296%
"一年的受资金影响很大,资金成本下不来,今天公开市场逆回购利率也没降,接下来继续关注央行的政策动向吧."深圳一商业银行交易员称.
中国银行间市场七天质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS周二仍持坚在3.2771%;而央行公开市场连续第四周进行了逆回购操作,今日进行的200亿元人民币七天期逆回购,中标利率为3.30%,与上周四持平.
本次招标为国开行7月3日招标发行的第28期至32期金融债的第一次增发债.国开行当时并公告称,国开行将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元.
具体条款如下:
第28-32期增发债
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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
发行总量 一、三年期各不超50亿元,五年不超60亿元,
七年和10年各不超70亿元
票面利率 2.93%、3.39%、3.75%、3.97%和4.06%
缴款日 7月19日
起息日 7月9日
分销期 7月18日-19日
上市日 一年期为7月23日;三至10年期为7月25日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------------(完)
--发稿 丁淑琴; 审校 林高丽
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美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。