〔新债招标〕中国国开行"福娃债"增发基本符合预期,一年收益率偏高(更新版)

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* 国开行第二轮"福娃债"增发,三、五、七及10年期基本符预期

* 一年期中标收益率明显偏高,受市场资金成本带动

路透上海7月17日电---受中国银行间市场资金成本偏高的影响,国家开发银行[CHDB.UL]上午增发的第二轮"福娃债"中,一年期的中标收益率明显高于市场此前预期,而另外四期包括三、五、七及10年,则基本符合预期.

具体增发结果如下:

一年 三年 五年 七年 10年

中标收益率 2.854% 3.3008% 3.6563% *3.9063% 4.0215%

预期均值 (2.77%) (3.31%) (3.67%) (3.91%) (4.02%)

投标倍数 2.13 1.84 1.79 2.12 2

*七年为加权收益率,七年期边际最高收益率为3.9296%

"一年的受资金影响很大,资金成本下不来,今天公开市场逆回购利率也没降,接下来继续关注央行的政策动向吧."深圳一商业银行交易员称.

中国银行间市场七天质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS周二仍持坚在3.2771%;而央行公开市场连续第四周进行了逆回购操作,今日进行的200亿元人民币七天期逆回购,中标利率为3.30%,与上周四持平.

本次招标为国开行7月3日招标发行的第28期至32期金融债的第一次增发债.国开行当时并公告称,国开行将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元.

具体条款如下:

第28-32期增发债

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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

发行总量 一、三年期各不超50亿元,五年不超60亿元,

七年和10年各不超70亿元

票面利率 2.93%、3.39%、3.75%、3.97%和4.06%

缴款日 7月19日

起息日 7月9日

分销期 7月18日-19日

上市日 一年期为7月23日;三至10年期为7月25日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------------(完)