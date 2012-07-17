〔中国数据〕上半年FDI同比下滑,因房地产外商投资降幅明显(更新版)

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* 上半年FDI同比回落3%,房地产领域领跌

* 下半年稳增长政策有利于全年FDI料持稳

* 上半年对外直接投资同比增长48.2%

路透北京7月17日电---中国上半年全国实际使用外资(FDI)同比回落,主要是由于房地产领域外商投资降幅明显.不过,商务部认为,下半年中国经济增速有望回升,全年利用外资规模将保持稳定.

商务部周二公布,今年6月实际FDI金额(未含银行、证券、保险领域数据)为120亿美元,同比下降6.9%.上半年实际使用外资金额591亿美元,同比下降3%,其中房地产领域外商投资实际使用外资金额下降12.4%.

"随着中国政府近期陆续出台一些'稳增长、扩内需'的利好政策,下半年中国经济增速有望回升,这将提振外国投资者在华投资信心,促进其加快投资决策和进度.我们认为全年利用外资规模将保持稳定",商务部发言人沈丹阳指出.

申银万国证券分析称,6月利用外资大幅降低主要受到欧债危机反复以及美国经济复苏放缓影响,使得外商投资趋于谨慎.同时,上半年使用外资不尽理想,亦使得全年外商直接投资达标承压.

"下半年中央将进一步提振境外投资者对国内投资的信心...,预期全年实际使用外资规模保持稳定并略有增加",申万预计.

数据并显示,扣除房地产,1-6月全国实际使用外资468亿美元,同比仅下降0.1%,或者说基本持平.同期,欧盟对中国投资亦由降转增,实际投入外资金额35.2亿美元,同比增1.6%,此前1-5月则为同比下降5.1%.

对外直接投资方面,上半年境内投资者共对全球116个国家和地区的2,163家境外企业进行了直接投资,累计实现非金融类直接投资354.2亿美元,同比增长48.2%.

另外,根据央行此前公布的数据计算,上半年以人民币进行结算的外商直接投资(918亿元,约145.3亿美元)约占上半年总FDI的24.6%.

商务部副部长王超周一表示,内地今年全年实际使用外资规模将保持稳定,与去年持平或略有增长;今年上半年,一批重大外商投资项目已陆续设立,并将在下半年到资.[ID:nSB1669180](完)