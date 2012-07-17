〔中国货币市场〕整体持稳仅隔夜资金稍紧,再发逆回购令市场宽心

路透上海7月17日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二总体持稳,仅有隔夜回购资金稍紧.逾千亿逆回购于今日到期,得益于退准资金打下的良好基础,市场流动性未受明显影响.公开市场再发逆回购亦令市场宽心.

今日公开市场逆回购操作力度较此前减弱,交易员指出,体现出央行有意维持目前资金面的松紧程度,虽未释放明显宽松信号,但缓解了市场对流动性进一步紧张的担忧.

"大方向上是宽松,回购利率向上跑几个点也不怕,央行应该很清楚市场的资金情况,如果断粮了,央行会出来救的."北京一银行交易员称.

业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日仅将进行200亿元人民币逆回购操作,期限七天.[ID:nSB1667986]

关于悬而未决的降准问题,上述交易员表示,为刺激经济,7月下旬财政存款投放力度或将增加,有助侧面补给流动性,而央行也迟迟未发正回购,似乎表资金面尚在央行合意范围内,综上原因,降准预期进而被削弱.

上海一银行交易员表示,周四(19日)还将有500亿元逆回购到期,如央行未施逆回购等注入资金,接下来市场流动性能够得以保证,但资金成本可能会有所上升.

"今日逆回购到期影响不大,但周四的话,没有什么明显增加流动性的(渠道)了,估计上钱还是能接到的,只不过成本上会贵点,不过央行周四还有做逆回购的机会的嘛"她并称.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

==============================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6445 2.4742 17.03 4,537.18

七天CN7DRP=CFXS 3.2776 3.2757 0.19 585.15

14天CN14DRP=CFXS 3.2973 3.3090 -1.17 46.58

------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6441 2.4771 16.70 1,982.00

七天CHICNY7D=CFXS 3.2878 3.3062 -1.84 95.65

==============================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国货币市场及债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>