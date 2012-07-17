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货币新闻 | 2012年 7月 17日 星期二 12:13 BJT

《全球市场》亚股劲扬且欧元反弹,投资者静候贝南克国会证词

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跳升且日股走高,尽管市场对日圆升值保持谨慎

* 欧元兑美元和日圆脱离低点

* 澳洲央行公布会议记录刺激冒险意愿

路透东京7月17日电---周二亚洲股市劲扬,欧元反弹,因投资者回补空头仓位且逢低吸纳,市场静候今日稍后美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克发表对美国经济的看法.

美国周一公布零售销售数据疲弱,国际货币基金组织(IMF)调降全球经济成长预估,引发美联储或出台更多货币刺激举措的希望,贝南克周二和周三将发表半年度国会证词.

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