《全球市场》亚股劲扬且欧元反弹,投资者静候贝南克国会证词

标题新闻：截至2月28日当周美国货币市场基金资产增加121.9亿美元，至2.651万亿美元-iMoneyNet
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* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跳升且日股走高,尽管市场对日圆升值保持谨慎
* 欧元兑美元和日圆脱离低点
* 澳洲央行公布会议记录刺激冒险意愿
路透东京7月17日电---周二亚洲股市劲扬,欧元反弹,因投资者回补空头仓位且逢低吸纳,市场静候今日稍后美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克发表对美国经济的看法.
美国周一公布零售销售数据疲弱,国际货币基金组织(IMF)调降全球经济成长预估,引发美联储或出台更多货币刺激举措的希望,贝南克周二和周三将发表半年度国会证词.
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路透纽约/伦敦3月1日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三挫至八年半低点，伦敦可可期货也跌至2013年最低，受当前2016/17年度全球供应严重过剩的前景打压。
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。