〔中国新债〕渤海银行周五起将发至多19亿元固息次级债,10年和15年期各半

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海7月17日电---中国渤海银行股份有限公司周二公告称,将于周五(20日)起在银行间债市簿记建档发行不超过19亿元人民币固息次级债,10年和15年期各半,两个品种分别在第五年末和第10年末附有发行人赎回权.
刊登在中国债券信息网的公告显示,发行人有权在本期债券两个品种计划发行规模之间做适当回拨.本期债所募资金将用于补充发行人附属资本,提高资本充足率.
根据联合资信评估有限公司的评级结果,发行人的主体评级为AA+级,本期债评级为AA级.
该债发行首日为7月20日,发行期限为7月20日-23日,缴款截止日和起息日为7月23日.海通证券(600837.SS)主承销商.
渤海银行2011年现营业收入64.19亿元,税后净利润18.38亿元,同比增长136.24%;截至2011年底,该行资本充足率为11.77%,核心资本充足率为9.52%.(完)
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--发稿 边竞; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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