〔中国新债〕渤海银行周五起将发至多19亿元固息次级债,10年和15年期各半

路透上海7月17日电---中国渤海银行股份有限公司周二公告称,将于周五(20日)起在银行间债市簿记建档发行不超过19亿元人民币固息次级债,10年和15年期各半,两个品种分别在第五年末和第10年末附有发行人赎回权.

刊登在中国债券信息网的公告显示,发行人有权在本期债券两个品种计划发行规模之间做适当回拨.本期债所募资金将用于补充发行人附属资本,提高资本充足率.

根据联合资信评估有限公司的评级结果,发行人的主体评级为AA+级,本期债评级为AA级.

该债发行首日为7月20日,发行期限为7月20日-23日,缴款截止日和起息日为7月23日.海通证券(600837.SS)主承销商.

渤海银行2011年现营业收入64.19亿元,税后净利润18.38亿元,同比增长136.24%;截至2011年底,该行资本充足率为11.77%,核心资本充足率为9.52%.(完)

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