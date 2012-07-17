〔中国债市动态〕利率债收益率早盘续涨但幅度缩窄,政策真空期盘整为主

路透上海7月17日电---中国银行间债市周二早盘利率债收益率续涨,但幅度缩窄,仅约1-2个基点(bp).交易员称,目前处于政策真空期,而且市场资金面也有明显变化,现券缺乏方向指引,只能暂时盘整以待.

华北一银行交易员称,早盘五至七年国债收益率微涨,总体变化有限."如果没有新的政策,和超预期的经济数据,(现券)不致有太大的变化."

北京一银行交易员补充说,近期央行频率进行逆回购操作,而在下调存款准备金政策出台前,财政存款缴存和外汇占款等不确定性因素仍会影响回购利率走势,因此还需继续关注公开市场操作等对流动性的影响.

公开市场一级交易商在周一同时上报了逆回购和正回购需求,但今日央行仅进行了200亿元人民币的七天期逆回购操作,中标利率持平于3.30%.[CN/MMTCN]

中国二季度GDP(国内生产总值)同比增长7.6%,创逾三年来新低,和路透调查中值相符,但并没有市场原本担心的那么糟糕.央行此前在短短一个月内连续两度降息,一度让投资者担心中国二季度经济增速恐怕会掉到7.5%甚至以下.[ID:nSB1665136]

北京时间11:17,剩余期限约4.59年的固息国债120003券最新成交tCN120003=CFXS在2.72%,上日尾盘为2.71%.(完)