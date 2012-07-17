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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 13:37 BJT

《企业看点》--7月17日财务活动报导摘要

路透7月17日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要.

* 华尔街日报报导,高盛(GS.N)正组建内部银行向富人和企业放贷,这个重要的变化彰显出自金融危机以来华尔街面临的严峻商业环境.相关链接:(link.reuters.com/suq49s)

* 金融时报报导,如果环球音乐(Universal Music)为获得监管方批准其以12亿英镑收购百代(EMI),而出售百代旗下Virgin Records,那么Richard Branson将考虑参加竞购.Branson的Virgin Group当年正是以Virgin Records起家.相关链接:(link.reuters.com/puq49s)

* DNA报导称,Reliance Industries(RELI.NS)正就向雪佛龙(Chevron)(CVX.N)出售其伊拉克资产进行谈判,估值接近2亿美元.相关链接:(link.reuters.com/kaq49s)

* 印度时报报导,至少两名知情人士透露,英国出版及媒体公司Pearson (PSON.L)与数家私募股权公司已与教育服务公司Manipal Global就行接触,欲购买后者股份.相关链接:(link.reuters.com/haq49s)

* Business Standard报导称,渣打银行已将价值约为90-100亿印度卢比(1.628-1.809亿美元)的不良资产卖给总部设在孟买的International Asset Reconstruction Company (IARC).交易以现金形式进行.相关链接:(link.reuters.com/gaq49s)

* Business Standard报导,印度Adani Group(ADEL.NS)正与莫桑比克NCondezi Coal(NCCL.L)就收购后者煤炭资产的少数权益进行谈判.交易规模料介于3.5-4亿美元.相关链接:(link.reuters.com/caq49s)

* 印度经济时报报导,印度IT巨头Infosys(INFY.NS)正积极寻觅并购对象,意在将公司年营收增加一倍至10亿美元.相关链接:(link.reuters.com/zyp49s)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 王兴亚

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