《企业看点》--7月17日财务活动报导摘要

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透7月17日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要.
* 华尔街日报报导,高盛(GS.N)正组建内部银行向富人和企业放贷,这个重要的变化彰显出自金融危机以来华尔街面临的严峻商业环境.相关链接:(link.reuters.com/suq49s)
* 金融时报报导,如果环球音乐(Universal Music)为获得监管方批准其以12亿英镑收购百代(EMI),而出售百代旗下Virgin Records,那么Richard Branson将考虑参加竞购.Branson的Virgin Group当年正是以Virgin Records起家.相关链接:(link.reuters.com/puq49s)
* DNA报导称,Reliance Industries(RELI.NS)正就向雪佛龙(Chevron)(CVX.N)出售其伊拉克资产进行谈判,估值接近2亿美元.相关链接:(link.reuters.com/kaq49s)
* 印度时报报导,至少两名知情人士透露,英国出版及媒体公司Pearson (PSON.L)与数家私募股权公司已与教育服务公司Manipal Global就行接触,欲购买后者股份.相关链接:(link.reuters.com/haq49s)
* Business Standard报导称,渣打银行已将价值约为90-100亿印度卢比(1.628-1.809亿美元)的不良资产卖给总部设在孟买的International Asset Reconstruction Company (IARC).交易以现金形式进行.相关链接:(link.reuters.com/gaq49s)
* Business Standard报导,印度Adani Group(ADEL.NS)正与莫桑比克NCondezi Coal(NCCL.L)就收购后者煤炭资产的少数权益进行谈判.交易规模料介于3.5-4亿美元.相关链接:(link.reuters.com/caq49s)
* 印度经济时报报导,印度IT巨头Infosys(INFY.NS)正积极寻觅并购对象,意在将公司年营收增加一倍至10亿美元.相关链接:(link.reuters.com/zyp49s)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 王兴亚
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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