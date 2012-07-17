《汇市简讯》澳元/日圆在四小时图上触及通道上轨

0434GMT * 弹离今早所及80.6的支撑位且该反弹势头发展迅速 * 澳元/日圆目前在四小时图上触及通道上轨 * 阻力位在同一水准(81.35) * 试图在回调或盘整时买入,走势仍偏向多头 * 未来几日澳元/日圆或最终站上7月5日高位 * 浏览图表,请点选:(link.reuters.com/jem39s).(完) --编译 兰秀娟; 审校 高琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=