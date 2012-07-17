欧洲经济指标预测--7月18日-7月25日****

欧元债市：法国公债收益率小涨，被法院传唤的总统候选人菲永势不退选
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
路透7月18日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------7月16日当周---------------------------------
7月18日(三)
0830 英国请领失业金人数(万人) 6月 增加0.5 增加0.81
0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 7月 0-9-0 0-9-0
量化宽松投票情况(不变-扩大规模) 2-7 5-4
0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 5月 8.2% 8.2%
0830 英国平均周薪(包括奖金) 5月 +1.4% +1.4%
平均周薪(不含奖金) +1.9% +1.8%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 7月 -- 负43.4
7月19日(四)
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 -- 顺差24.84
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 5月 -- 盈余16
(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余46
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 5月 -- 流出148
0800 意大利工业订单(较前月) 5月 -- -1.9%
(较上年同期) -- -12.3%
工业销售(较前月) -- -0.5%
(较上年同期) -- -4.1%
0830 英国零售销售(较前月) 6月 +0.6% +1.4%
(较上年同期) +2.4% +2.4%
0830 英国扣除燃油的零售销售(较前月) 6月 +0.4% +0.9%
(较上年同期) +2.6% +3.0%
7月20日(五)
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.2% -0.3%
(较上年同期) +1.8% +2.1%
0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 6月 短差61 盈余44.2
公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 110 155.8
--------------------------------7月23日当周----------------------------------
7月23日-27日
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 -- -0.6%
(较上年同期) -- -1.5%
0600 德国进口物价(较前月) 6月 -- -0.7%
(较上年同期) -- +2.2%
7月23日(一)
1400 欧元区消费者信心指数 7月 -- 负19.6
7月24日(二)
0645 法国企业景气判断指 7月 -- 92
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 45.2
服务业PMI -- 47.9
综合PMI -- 47.3
0728 德国德国制造业PMI 7月初值 -- 45.0
服务业PMI -- 49.9
综合PMI -- 48.5
0758 欧元区制造业PMI 7月初值 -- 45.1
服务业PMI -- 47.1
综合PMI -- 46.4
0800 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差3
7月25日(三)
0800 意大利消费者信心 7月 104.5 85.3
0800 德国Ifo企业景气判断指数 7月 -- 105.3
现况指数 -- 113.9
预期指数 -- 97.3
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- -0.3%
(较上年同期) -- -0.2%
1000 英国工业联盟(CBI))总工业订单差值 7月 -- 负11(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。