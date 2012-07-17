〔澳洲个股〕力拓6月当季铁矿石产量为4,860万吨,较上年同期持平

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透墨尔本7月17日电---力拓(Rio Tinto)(RIO.AX)(RIO.L)周二报告6月当季铁矿石产量较上年同期持平,并称到2013年底时有望实现年产2.83亿吨,尽管对头号金属消费国中国的经济成长降温存在担忧.
力拓是全球第二大铁矿石厂商,最近承诺斥资37亿美元以将产能扩大25%,该公司称,虽然第二季全球经济状况恶化,其扩产项目仍在推进.
"我们密切关注美国经济复苏的步调,欧元区持续的危机以及中国经济刺激措施对我们涉及市场的影响,"力拓执行长艾博年(Tom Albanese)在公司季度运营审视报告中称.
第二季铁矿石产量持稳在4,860万吨,上年同期为4,890万吨.(完)
--编译 吴云凌;审校 张若琪
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)