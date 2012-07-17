〔澳洲个股〕力拓6月当季铁矿石产量为4,860万吨,较上年同期持平

路透墨尔本7月17日电---力拓(Rio Tinto)(RIO.AX)(RIO.L)周二报告6月当季铁矿石产量较上年同期持平,并称到2013年底时有望实现年产2.83亿吨,尽管对头号金属消费国中国的经济成长降温存在担忧.

力拓是全球第二大铁矿石厂商,最近承诺斥资37亿美元以将产能扩大25%,该公司称,虽然第二季全球经济状况恶化,其扩产项目仍在推进.

"我们密切关注美国经济复苏的步调,欧元区持续的危机以及中国经济刺激措施对我们涉及市场的影响,"力拓执行长艾博年(Tom Albanese)在公司季度运营审视报告中称.

第二季铁矿石产量持稳在4,860万吨,上年同期为4,890万吨.(完)