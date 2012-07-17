〔伦敦奥运〕马来西亚大亨以金砖悬赏羽毛球夺金

(本文由路透中文网编译提供)

路透7月11日电---马来西亚一名矿业大亨向参加奥运的马来西亚羽毛球队悬赏称，如果羽球队能在伦敦奥运会带回第一块奥运金牌，将赢得一块价值200万林吉特（63万美元）的金砖。

这个湿热的东南亚国家自1956年首次参加奥运会以来从未有金牌入账，只有两枚奥运银牌和两枚铜牌，都是来自羽毛球项目。

政府和一家私人公司之前已经为马来西亚羽毛球队夺金作出共100万林吉特的悬赏，担任吉隆坡球拍俱乐部(KLRC)主席的矿业大亨、羽毛球运动的狂热粉丝甘代耀(Andrew Kam)又给羽毛球队夺金增加了筹码。

这位矿业大亨在接受当地媒体采访时说：“吉隆坡球拍俱乐部愿意助羽球队一臂之力，让夺金梦变成现实。为了达到这个目标，我代表吉隆坡球拍俱乐部，想要向我们马来西亚羽毛球队提出挑战：如果你们当中的任何一个能成功从2012年伦敦奥运会上带回金牌，将获得价值200万林吉特的金砖。以金换金！请把金砖当作激励，希望你们努力实现这个梦想。”

男子单打银牌得主李宗伟(Lee Chong Wei)在北京奥运会决赛时输给中国选手林丹，而他也是马来西亚夺得第一金的最大希望。

然而，李宗伟由于在五月份时脚踝受伤，他正努力复元，以迎接7月28日到8月5日在温布利体育馆的奥运会羽毛球比赛。他告诉当地媒体，“毫无疑问，这种奖励能帮助运动员应对挑战，更好的取得成绩。”