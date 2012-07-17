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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 13:47 BJT

《汇市简讯》美元/日圆逢高抛售,日圆交叉盘空头回补

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* 美元/日圆温和上涨,不过79.00下方存在沉重压力

* 交易员益发逢涨抛售

* 买单一路往下,78.50之前有稳健买兴,下方设有停止单

* 欧元/日圆空头回补

* 日圆/澳元,日圆/新西兰元和日圆/英镑出现新的买盘(完)

--编译 吴云凌;审校 张若琪

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