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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 13:45 BJT

〔台湾股市〕九日来首次收高,宏达电反弹

路透台北7月17日电---台湾股市周二收高0.52%,为九天以来首日收涨,跟随区内股市上扬.投资者敲入近期下挫的智能手机制造商宏达电(2498.TW)和其它科技出口商股.

加权股价指数.TWII收升36.96点,报7,127.00点,此前三个交易日接连触及一个月收盘低位.

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