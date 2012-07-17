〔澳新汇市〕澳央行会议记录提振澳元走高,超越新西兰元表现

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透惠灵顿/悉尼7月17日电---澳元兑美元周二升至近两周高位,表现超越新西兰元,澳洲央行7月会议记录显示其不急于进一步放宽政策.
澳元兑美元AUD=D4最新报1.0292美元,稍早在会议记录公布后一度高见1.0310.澳洲央行7月3日会议记录显示,央行在7月会议上表示"没有必要"降息.[ID:nSB1670044]
市场应声削减8月降息预期,银行间利率期货<0#YIB:>目前暗示,央行降息机率不足50%.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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