版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 13:48 BJT

〔澳新汇市〕澳央行会议记录提振澳元走高,超越新西兰元表现

路透惠灵顿/悉尼7月17日电---澳元兑美元周二升至近两周高位,表现超越新西兰元,澳洲央行7月会议记录显示其不急于进一步放宽政策.

澳元兑美元AUD=D4最新报1.0292美元,稍早在会议记录公布后一度高见1.0310.澳洲央行7月3日会议记录显示,央行在7月会议上表示"没有必要"降息.[ID:nSB1670044]

市场应声削减8月降息预期,银行间利率期货<0#YIB:>目前暗示,央行降息机率不足50%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐