〔伦敦奥运〕伦敦奥运将成短跑"飞人"博尔特的个人秀场

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月2日电---在伦敦东部索迪治地区的一间昏暗的夜店中，雷鬼音乐撞击着耳膜，朗姆酒在杯中摇曳。在一个下午，牙买加奥运代表团的服装就在这里亮相了。

当模特们身着由牙买加歌星鲍勃·马利（Bob Marley）的女儿辛迪拉（Cedella）所设计的，主题为“唯一的爱”的队服出现时，观众们的感官或许已经在酒吧内的节奏、热度和酒精中变得迟钝了。

无论原因是什么，当T型台出现一个修长、柔韧的身影的时候，观众并没有立刻对他产生兴趣。

过了一会儿才有观众认出他正是短跑“飞人”博尔特（Usain Bolt）。现场立刻沸腾起来。摄影师们相互争夺适于拍摄的位置，人群也向前挤，想要与这名运动员靠得更近一些。博尔特在2008年北京奥运会上一举打破男子100米和200米两项世界纪录，在2009年的柏林世锦赛，他又复制了连破两项纪录的壮举。

在走T台的前一晚，博尔特在罗马钻石联赛男子100米赛中以赛季最佳成绩9.76秒向世人证明了他是伦敦奥运会最值得关注的人物之一。之前在俄斯特拉发（Ostrava）的比赛中，博尔特起跑较慢，仅跑出了10.04秒的成绩。

在这场时装秀结束之后，博尔特在伦敦一间平淡无奇的酒店房间耐心地坐了几个小时，向记者解释为什么之前两次比赛结果大相径庭。

“来到欧洲之后我整个作息都被打乱了，有时睡得早，有时却很晚，”他说。“当我到达俄斯特拉发时，我通常睡得非常、非常晚。”

“所以我的教练告诉我夜晚的睡眠和白天的睡眠不一样。他说得很对。于是当我到罗马的时候，我确保自己的睡眠和饮食都很好。”

博尔特在北京奥运会男子100米跑决赛前一晚大嚼鸡块，而在第二天的比赛中，尽管他在最后20米因为庆祝而放慢了速度，但他依然以9.69秒的成绩震惊了全世界。在伦敦奥运会期间，他将换回自己更习惯的饮食。

“在伦敦发生的一件好事是我们可以吃牙买加料理，”他说。“我们不需要担心长胖。我得说这对我而言就像主场优势一样。我非常盼望在这里好好比一场。”

**骄傲的传统**

博尔特的家乡牙买加拥有值得骄傲的短跑传统。

温特（Arthur Wint）曾是牙买加的一名医学院学生，二战期间他在皇家空军服役，在1948年的伦敦奥运会上，他力克队友麦肯利（Herb McKenley）赢得了金牌。麦肯利是一名出色的短跑运动员，他是那次奥运会上唯一有资格同时参加男子100米跑决赛和400米跑决赛的选手。退役后他成为了一名杰出的教练和行政人员。

1976年的蒙特利尔奥运会上，牙买加选手夸里（Don Quarrie）在男子100米中败于特里尼亚的克劳福德，取得银牌，在男子200米中取得了金牌。此外，牙买加裔选手克里斯蒂（加入英国队）、本·约翰逊（Ben Johnson）、贝利（Bailey）（两人都加入加拿大队）也都赢得过奥运会男子100米跑金牌。尽管约翰逊在1988年的汉城运动会上由于药检呈阳性而被剥夺了金牌并被宣布其世界纪录无效。

西印度群岛的传统运动足球和板球曾经吸引了年少的博尔特。正是他的板球教练在看他击球的过程中发现了他的田径潜质。

随之而来的是William Knibb高中的体育奖学金。为此博尔特的父亲毫不含糊地警告他不要因贪玩而疏忽训练。

当身材瘦长的少年博尔特开始认真对待跑步之后，成功很快降临到他身上。当他还差一个月满16岁的时候，他的身高已经窜到了现在的高度，即1米96。2002年在牙买加首都金斯顿举行的世界少年田径锦标赛中，博尔特赢得男子200米冠军，赢得了全世界的关注。

他在2004年雅典奥运会上男子200米跑项目的惨败成为了他运动生涯的转折点。

在男子200米跑第一轮比赛中，博尔特位列小组第五。尽管失败是由大腿腱和脚踝的伤造成的，但他并没能博得牙买加人的同情。为此，博尔特更换了教练，他辞退了科勒曼（Fitz Coleman），聘请了米尔斯（Glen Mills）为新教练。之后的一次医学检查显示，博尔特绵延的伤病是由脊柱侧凸造成的。这是一种病理现象，使博尔特的脊柱向右侧弯曲。

米尔斯希望博尔特转练400米跑。而博尔特则努力想要说服他同意自己练习100米。米尔斯称，只要博尔特打破夸里保持的男子200米牙买加全国纪录，就同意博尔特转练100米。博尔特在合适的时机刷新了这一纪录，而他后来取得的成绩则成为了一个传奇。

博尔特在第三次参加男子100米跑的时候，就跑出了9.76秒的成绩，比同胞鲍威尔（Asafa owell）当时保持的世界纪录仅落后0.02秒。他在启程参加北京奥运会之前，以0.02秒的优势打破了鲍威尔的纪录。

**体育带来慰藉**

在男子100米跑中出尽风头之后，博尔特将所有精力放到200米跑上面。博尔特在终点处以漂亮的俯身动作将成绩锁定在19.30秒，打破了美国人迈克尔·约翰逊保持的世界纪录。之后他又帮助牙买加在男子4x400米接力中刷新了世界纪录。

一年之后在柏林田径世锦赛上，博尔特改进了起跑，将自己的男子100米跑世界纪录提高到9.58秒，男子200米世界纪录提高到19.19秒。这些项目世界纪录通常都以0.01秒的速度缓慢提高，但这次却一下子提高了0.1秒以上。

2011年赛季中，博尔特因伤病减少了参赛。去年在大邱田径世锦赛上，博尔特由于抢跑失去男子100米决赛资格，他的队友布雷克（Yohan Blake）因此赢得了该项目金牌。之后博尔特卫冕了男子200米桂冠。

博尔特现在才25岁，但他已经取得了巨大的成就，他的明星魅力甚至有可能在伦敦奥运会上让连菲尔普斯（Michael Phelps）都黯然失色。就这些而言。博尔特相信，他在北京奥运会之后已经成熟了很多，同时他现在已经不再受伤病困扰，并且正在健身房不懈地加强肌肉力量。这对于他的对手来说可是个坏消息。

“我正在向我的最好状态前进，”他说。“我正试着把我的所有技巧都结合起来。我还没达到我预期的目标，但我很快就会到了。我的教练只需要找出如何能够让我更好地适应比赛，然后我们就要出战伦敦奥运会了。”

在英国的牙买加移民的日子并不好过，但他们从西印度群岛的体育英雄们身上获得了慰藉。当为问起对于上世纪80年代的牙买加板球队的感情时，博尔特微笑着承认他与前辈们有共鸣，当时的牙买加投球手郝丁（Michael Holding ）和沃尔什（ Courtney Walsh）等球星觉得自己肩负着特殊的责任，不能让移居海外的牙买加人失望。

“是的，毫无疑问，”他说。“当我昔日在水晶宫球场参赛的时候，我觉得像是在牙买加跑步。人群中有许多牙买加人，那就像是一场牙买加盛会。”

“我过去从未在伦敦呆过这么长时间，所以我觉得伦敦之行一定会很好。我很期待，这次奥运会让我很兴奋。”

在奥斯陆，博尔特以令人影响深刻的9.79秒完成了他这次简短的欧洲之旅。这是他连续第二次击败鲍威尔。随后，似乎是为了彰显伦敦奥运会的男子100米跑赛场上竞争会很激烈，博尔特在上周末的牙买加的赛场上由于起跑慢而不敌布雷克。