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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 14:15 BJT

〔日本股市〕收升,因财务大臣称或将干预汇市以限制日圆强势

路透东京7月17日电---日股日经指数周二上扬,此前日圆兑美元在周一升至一个月高位,财务大臣安住淳警告称,财务省将在必要时抑制外汇市场的过度波动.

日经指数.N225收涨0.4%,报8,755.00点.东证股价指数.TOPX收跌0.4%,报743.38点.(完)

--编译 洪曦;审校 郑茵

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