〔欧元债市〕德债开盘走低,市场预期贝南克或暗示推出更多刺激举措

路透伦敦7月17日电---德国政府公债周二开盘小跌,因投资者预期美联储主席贝南克可能在今日稍晚发表国会证词陈述时暗示推出更多货币刺激举措,这推动风险资产上扬.

贝南克料重申美联储的立场,即只有在经济形势恶化时,才会采取进一步的行动.但考虑到美国零售销售数据疲软,而且国际货币基金组织(IMF)调降了对全球经济增长的预估,因此市场对于美联储或有所行动的预期升高.