〔欧元债市〕德债开盘走低,市场预期贝南克或暗示推出更多刺激举措

欧元债市：法国公债收益率小涨，被法院传唤的总统候选人菲永势不退选
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
路透伦敦7月17日电---德国政府公债周二开盘小跌,因投资者预期美联储主席贝南克可能在今日稍晚发表国会证词陈述时暗示推出更多货币刺激举措,这推动风险资产上扬.
贝南克料重申美联储的立场,即只有在经济形势恶化时,才会采取进一步的行动.但考虑到美国零售销售数据疲软,而且国际货币基金组织(IMF)调降了对全球经济增长的预估,因此市场对于美联储或有所行动的预期升高.
"人们兴致高昂的认为贝南克将暗示(进一步的量化宽松举措),但通常每当有这类讲话事件登场前,风险资产都倾向于走高,"一位交易员说道.
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
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