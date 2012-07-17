更正:〔东京汇市〕欧元脱离低点,因对冲基金买进触发一系列止损买盘

(更正:因英文原文有误,第一段美元指数应为跌至"一周低位",非"七周低位")

* 美元承压,稍后FED主席贝南克将在国会发表证词

* 美国零售销售疲弱,政策宽松憧憬升温

* 欧元和澳元脱离低点,因风险偏好略微上升

路透东京7月17日电---欧元兑美元周二上涨,因对冲基金的买进触发一系列止损买盘,导致美元指数跌至一周低位,使美元在美国疲软零售数据所引发的跌幅基础上进一步下跌.

由于市场寄望美国可能出台更多货币激励措施,整个亚洲市场的风险偏好略微升温.欧元和澳元弹离近期低点,兑日圆也都上涨.

欧元/日圆EURJPY=上涨0.2%,报96.98日圆.澳元/日圆AUDJPY=报81.25日圆.

日本一家大银行的资深现汇交易员称:"我们看到新加坡的对冲基金进场吸纳欧元和澳元兑日圆."其并称,这主要是资金流带动的走势,与具体消息无关.

欧元/日圆上涨也扶助欧元/美元走升.欧元兑美元EUR=触发1.2300处的止损单后,探到一周高位1.2314,最新报1.2285左右.

美元兑日圆陷于一个月低点附近,东京市场结束一天假期后重新开市.东京当局干预市场的威胁,以及日圆兑其它货币走软,帮助阻止了日圆兑美元的涨势.

交易商关注美国情况,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克将于周二、周三在国会作证词陈述.

"美元和美股下跌告诉我们,投资者在为贝南克的证词基调可能略微偏温和调整仓位."BK资产管理公司的外汇策略董事总经理Kathy Lien表示.

"然而,除了明确表示可能出台进一步刺激举措外,其他的内容贝南克在过去已经基本都说过了."Lien说.

美元/日圆JPY=报78.92日圆,与纽约尾盘基本持平.支撑位目前在6月15日低点78.61日圆,阻力位则在200日移动均线切入位79.05.交易员称有一笔大买单令汇价支撑在78.50.

美联储上个月宣布扩大卖短买长操作规模,增加购买2,670亿美元长期债券,以压低长期利率.

但联储并未推出第三轮量化宽松,此举涉及直接买入债券,会令其资产负债表规模扩大.

分析师表示,尽管周二小幅上扬,但在德国和荷兰两年期公债收益率(殖利率)DE2YT=TWEBNL2YT=TWEB近期转为负数后,欧元已经成为了融资货币.

德国经济的力道令其高流动性公债成为欧债危机的主要避险工具,荷兰公债也有类似的买需.

美国公布疲软的零售销售数据后,美元处于守势,欧元兑美元扳回部分跌幅.但Lien警告称,这并不是强劲涨势的开始.

她表示:"欧元涨势与欧元区前景无关,因为欧元/美元在美国零售销售报告出炉前还处于平盘下方."

即使在欧元兑日圆上涨的情况下,欧元兑美元勉力维持了小幅涨势,欧元仍然接近上周触及的两年低点1.2162美元.

德国宪法法院周一称,有关欧洲稳定机制(ESM)和欧元区预算规定修改计划是否符合德国法律,不会在9月12日前作出裁决.

一篇报导暗示欧洲央行对西班牙债权人求偿地位的立场转变,令欧元承压.

澳洲央行会议记录显示,央行在7月会议上表示"没有必要"降息,因已经实施重大宽松举措,且数据显示国内经济动能比最初预期的要强.[ID:nSB1670044]会议记录公布后,澳元受到支撑.

纽约 当日 今年来 2011年

0617GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.2277 1.2272 +0.04 -5.16 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.91 78.86 +0.06 +2.56 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 96.89 96.74 +0.16 -2.69 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9781 0.9784 -0.03 +4.32 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5643 1.5634 +0.06 +0.70 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0139 1.0146 -0.07 -0.53 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0281 1.0242 +0.38 +0.55 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7981 0.7975 +0.08 +2.53 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 81.150 80.770 +0.47 +3.19 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.990 62.880 +0.17 +5.28 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 123.46 123.24 +0.18 +3.29 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2876 1.2843 +0.26 -1.90 1.3126

--------------------------------------------------------------

附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 隋芬/洪曦/艾茂林/张若琪/许娜/吴云凌/郑茵/王兴亚

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]