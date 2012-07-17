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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 14:33 BJT

〔韩国股市〕小幅收高,静候贝南克国会证词以寻觅货币政策立场新线索

路透首尔7月17日电---韩国股市周二扳回此前跌势小幅上扬,受程序交易提振,因套期保值者结清期货合约,并敲入估值偏低的场外交易(OTC)股票.

市场接下来的焦点是美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周二稍晚在国会发表的半年一次证词,投资者希望能从中寻得有关美联储货币政策立场的新线索.

韩国综合股价指数.KS11收高0.2%至1,821.96点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 王洋

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