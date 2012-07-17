〔澳洲个股〕力拓第二季铁矿石产量较上年同期持稳,但销售迟滞(更新版)

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路透墨尔本7月17日电---力拓(Rio Tinto)(RIO.AX)(RIO.L)周二报告6月当季铁矿石产量较上年同期持平,但销售量略低于产量,令其股价承压,加深了对于中国需求降温的担忧.

力拓约80%的利润来自于铁矿石,且最近承诺斥资37亿美元将澳洲的铁矿石产能扩大25%,称在全球严峻形势下,铁矿石是其回报最高的大宗商品业务.

力拓执行长艾博年(Tom Albanese)在公司季度运营评估报告中表示,尽管全球形势不稳,但公司仍在推进其扩产项目.

"我们密切关注美国经济复苏的步调,持续不断的欧元区危机,以及中国经济刺激措施对我们所涉足市场的影响."

力拓第二季铁矿石产量持稳在4,860万吨,上年同期和第一季分别为4,890万吨和4,560万吨.

硬焦煤产量增加13%至200万吨,得益于其在莫桑比克的Benga矿投入生产.力拓去年以39亿美元收购Riversdale Mining后获得该矿权益.

铜产量上升5%至13.35万吨,因其与必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)共同拥有的智利Escondida矿生产改善,抵消了美国Kennecott矿品级降低的影响.

力图表示,铝产量减少12%至84.1万吨,在剥离澳洲和新西兰多数铝资产的计划方面没有公布新的消息.投资者认为,鉴于铝的前景疲弱,力拓最有可能剥离太平洋业务.(完)