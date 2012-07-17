〔中国股市〕沪综指缩量反弹收升,短期仍未摆脱弱势下行趋势

路透北京7月17日电---中国股市沪综指周二小幅收升,受银行券商等权重股上涨带动.但昨日大跌后市场人气羸弱,今日成交明显萎缩,令反弹力度偏弱.分析人士称,大盘目前并未摆脱弱势下行趋势,短线仍将继续下试年内低点2,132点.

沪综指.SSEC收报2,161.186点,涨13.231点,或0.62%,金融类股.SSE180FI涨1.3%.今日上海A股成交额为519亿元人民币,上周五为626亿元.

华泰证券分析师周林称,大盘后期仍面临下跌压力,昨天虽然大跌并创出40个月收盘低位,但观察盘面感觉仍未跌到位.

"前期强势的食品饮料没有出现补跌,说明整个市场还没有出现非常恐慌的情形,还没有到达真正的底部."他称.

他并认为,后期有待上市公司中报逐步出炉以出尽利空,市场要对经济触底反弹形成共识,同时也要看政策进一步宽松的具体措施.

国际货币基金组织(IMF)周一下调全球经济成长预估,并表示长期以来作为全球亮点的新兴市场国家受到欧洲经济乱局拖累.这些国家出口降低,加上此前意在防患经济过热的政策,将使得经济放缓速度超过期望.

周二机械,化工板块表现突出,其中建设机械(600984.SS)收报涨停至6.73元人民币.

沪深300指数7月合约CIFN2尾盘报2,421.0点,涨0.2%,成交量为262,207手.(完)