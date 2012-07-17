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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 14:52 BJT

〔日本债市〕两年期公债收益率追平近七年低点,因市场寄望新刺激举措

路透东京7月17日电---日本公债收益率(殖利率)周二大多下跌,因部分投资者押注日本央行将推出更多刺激政策.此前美国公布的零售销售数据疲软,提振了对美国联邦储备理事会(美联储,FED)或开启新一轮购债计划的期望.

尽管日本央行总裁白川方明表示,央行未考虑调降现为0.1%的金融机构超额准备金利率,但部分市场人士继续消化央行将调降该利率的预期.

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