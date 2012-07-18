奥运柔道项目前瞻：日本期待扞卫霸主地位

(本文由路透中文网编译)

路透7月16日伦敦电---似乎无可匹敌的法国巨人柔道选手里内(Teddy Riner)也许会成为伦敦奥运会最璀璨的明星之一，不过在柔道赛场，大家普遍看好的主角是日本人，认为他们在多数级别都有望问鼎冠军。

自从1964年柔道被列为奥运会正式比赛项目以来，柔道发源地日本已经在该项目上摘得35枚奥运金牌，在四年前的北京奥运会上，在柔道14枚金牌中夺走四金。

然而这个金牌数比起8年前雅典奥运会夺得8金的成绩有所下降，而且由于来伦敦参赛的14名日本运动员中只有2名参加过奥运会，再加上其他各国对手的增强，日本在柔道项目上的绝对优势面临着严峻的挑战。

“日本夺金潜力巨大，尤其是在轻量级别的比赛中，”国际柔道联合会(IJF)的梅斯纳尔(Nicolas Messner)告诉路透，国际柔联是世界柔道运动的管理组织。

“但是，争夺仍是非常激烈的，尤其是在很多级别的比赛中，不只有一个夺金的热门人选，而是由两个、三个、甚至四个。”

对日本柔道有利的方面是比赛规则的变化，梅斯纳尔说，这些变化还原了柔道的本色，规则的改变会使比赛更多出现一本制胜，所谓的一本，就是通常将对手摔成背部着地的状态。

来自134个国家的将近400位柔道运动员，将在伦敦ExCel体育馆进行男女各七个级别的比赛，比赛为期七天。而在2008年时，还仅有96个国家参加柔道比赛。韩国和法国一样，也有望在金牌大战中分一杯羹。法国在北京奥运会上获得了柔道两银两铜的成绩，四年前获得银牌的法国选手德科斯(Lucie Decosse)如今是女子70公斤级的夺金热门。

法国的夺金希望还寄托在2米04高的巨人里内身上，年仅23岁的里内已经获得五次世锦赛个人冠军。人们坚信他在男子100公斤级赛场能把北京奥运会上获得的铜牌变成伦敦奥运会上的金牌。

“里内已经是一个传奇人物，如果他在伦敦获得金牌，他将成为最优秀的现役柔道运动员，”梅斯纳尔说。

很多金牌争夺者来自传统上非体育强国的国家，比如埃及、哈萨克斯坦和格鲁吉亚。来自乌兹别克斯坦的索比罗夫(Rishod Sobirov)是男子60公斤级的夺冠大热门。来自蒙古的布辛巴亚尔(Tuvshinbayar Naidan)曾在北京奥运会上为蒙古夺得第一块奥运金牌，他将尝试在伦敦奥运会男子100公斤级的比赛中卫冕冠军，而他的同伴包勒德巴特尔(Tsagaanbaatar Khashbaatar)将在男子66公斤级比赛中冲击冠军。(完)