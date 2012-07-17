对抗肥胖是未来主要投资趋势--报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月17日电---美国银行美林周二发布报告称，对抗肥胖将是未来25-50年的一个主要投资趋势。该报告列举了50家有望受益的医保、制药、食品和运动企业。

世界卫生组织(WHO)的数据显示，全球肥胖人口较1980年增加了一倍，已经超过5亿，且仍在继续增加。这导致相关的公共健康和经济支出飙升。

疾病控制和预防中心资助的一项研究表明，约三分之一的美国成年人肥胖，另外三分之一超重。

“肥胖可能是目前最大的健康挑战，对抗肥胖的努力将改变全球决策者的想法。全球肥胖是未来25年甚至更长时间框架内的一个巨大投资主题。”美银美林全球股票分析师Sarbjit Nahal表示。

报告称，基于对目前营收的预估以及对抗肥胖可能带来的增长，全球最大的胰岛素生产商诺和诺德(NOVOb.CO)以及美国企业Zimmer HoldingsZMH.N和Stryker(SYK.N)等是制药和医保领域最可能受益的企业。

食品行业，美银美林最看好法国达能(DANO.PA)以及美国企业DoleDOLE.N和Seneca Foods(SENEA.O)，因这些企业与对抗肥胖最相关。

“尽管很难准确评估这种相关性和股价表现的关联......我们仍认为对抗肥胖是个重要的正面追踪点。”报告称。（完）