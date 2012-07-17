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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 15:15 BJT

〔全球金市〕金价小升,投资者静候贝南克国会证词

路透新加坡7月17日电---金价周二小涨,稍后美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克将在国会发表证词,料将就美联储是否将推出更多刺激举措提供线索.

就在贝南克露面的前一日公布的数据显示,6月零售销售连续第三个月下滑,增添美国经济成长或走势不稳的佐证.[ID:nSB1670110]

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