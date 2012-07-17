路透伦敦7月16日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

* 美元/日圆:昨日跌破200日移动均线,打开了进一步跌向78.20日圆,进而至5月低位77.60的通道.目前200日移动均线79.05日圆应是阻力位,云区顶部80.45则仍是主要阻力位.

* 欧元/英镑:昨日触及0.7830英镑的三年半低位,令欧元接近0.7784英镑,此为2007年低点0.6535英镑至2008年高位0.9805英镑升势的61.8%回档位.目前跌势看似有些过度,暗示或有回调机会.不过,在0.8000英镑水准下方,下行压力占主导,尽管在0.7920英镑附近区域构成阻力位.主要阻力位在55日移动均线0.8030英镑附近,从今年高位0.8505英镑拉出的趋势线阻力位在0.8040英镑.

* 英镑/美元:英镑借昨日上涨之势重新突破1.5650美元,自6月20日高位拉出的趋势线阻力位在1.5780美元.下一道阻力位在55日移动均线切入位1.5705美元,其后是200日移动均线1.5753美元.英镑需要回到1.5580美元下方,才能重新向下瞄准1.5460美元和上周低位1.5395美元.未来英镑只有跌破1.5250美元,才可能下探到2010年7月低位1.4950美元.

纽约 当日 今年来 2011年

0709GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2289 1.2272 +0.14 -5.07 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.93 78.86 +0.09 +2.59 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 97.03 96.74 +0.30 -2.55 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9771 0.9784 -0.13 +4.21 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5658 1.5634 +0.15 +0.79 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0136 1.0146 -0.10 -0.56 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0294 1.0242 +0.51 +0.67 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7986 0.7975 +0.14 +2.60 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 81.280 80.770 +0.63 +3.36 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.070 62.880 +0.30 +5.42 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 123.60 123.24 +0.29 +3.41 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2880 1.2843 +0.29 -1.87 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦;审校 王洋

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