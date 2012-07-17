版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 15:15 BJT

〔日本股市〕收高0.4%,财务大臣称或将干预汇市限制日圆强势(更新版)

(新增细节)

路透东京7月17日电---日股日经指数周二上扬,此前日圆兑美元在周一升至一个月高位,财务大臣安住淳警告称,财务省将在必要时抑制外汇市场的过度波动.

不过日经指数涨势仅由几只权重股支撑,同时东证股价指数.TOPX下跌,因企业纷纷发布第一季财报预警之际,投资者继续为全球增长感到担忧.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐