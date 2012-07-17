〔中国债市〕现券收益率窄幅震荡,打破僵局仍有待基本面明朗

路透上海7月17日电---中国银行间债市周二现券收益率窄幅震荡,在上半年经济数据公布后,短期消息面趋于淡静,而机构对于未来基本面和政策面分歧依旧,债市若要打破僵局,仍有待下半年宏观经济走向的进一步明朗.

"不是太活跃,利率债小幅下来1-2个(基)点,但还是窄幅波动,信用债买盘也不强劲."华东一银行交易员称.

她并指出,此前一度甚浓的降准预期并未兑现,尽管资金面未进一步趋紧,但也没能回归宽松,资金利率仍在较高水平运行,并抑制短券走势,今日国开行一年增发债收益率依旧偏高即是明证,而对经济走势的分歧,令中长债也暂无进一步下行空间.

受银行间市场资金成本偏高的影响,国家开发银行[CHDB.UL]上午增发的第二轮"福娃债"中,一年期的中标收益率明显高于市场此前预期,而另外四期包括三、五、七及10年,则基本符合预期.[ID:nSB1671252]

银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二总体持稳,仅有隔夜回购资金稍紧.逾千亿逆回购于今日到期,得益于退准资金打下的良好基础,市场流动性未受明显影响.公开市场再发逆回购亦令市场宽心.[CN/CN]

剩余期限约6.64年的固息国债120005最新报价收益率CN120005=CFXM为3.04%/3.01%,上日尾盘为3.03%/3.015%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.6445 3.2803

上日 2.4742 3.2757

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6009/2.5436

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2600/2.1918

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7978/2.7314 (完)

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