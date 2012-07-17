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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 15:33 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元连续第三个交易日上涨,韩国公债亦涨

路透首尔7月17日电---韩元KRW=周二为连续第三个交易日在本地市场上涨,此前现代重工(009540.KS)通过大宗交易出售现代汽车(005380.KS)股份,市场寄望相关的外资美元流入.

韩元兑美元KRW=KFTC本地市场收报1,143.6,周一报1,147.0.

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