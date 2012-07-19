〔中国金融〕工银安盛人寿今开业,助工商银行拓展零售银行业务

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透上海7月19日电---全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)旗下保险公司工银安盛人寿周四正式挂牌,将有助于工行全力打造国内第一的零售银行,而工行向全功能大型金融集团又迈进了一步.
"工银安盛人寿将成为工行打造中国第一零售银行的重要力量,"工商银行董事长姜建清在新闻会表示,寿险业与银行零售业务有很强的互补性,而且保险资产在国内居民资产配置比例越来越高,工行今后将可为客户提供更全面的金融服务.
工银安盛人寿周四还宣布,与工商银行共同发行两套联名卡,这两套卡不仅提供借记卡和信用卡的常规功能外,还提供私人理财需求分析和保险咨询服务.
工银安盛人寿今后将采取差异化经营策略、在子女教育、退休规划、家庭保障和财富管理等四个领域,提供个性化保险解决方案.
工银安盛人寿的前身是安盛人寿,工商银行通过收购原来两家股东股份后成为其控股股东.其中工商银行持有工银安盛人寿60%股权,全球最大保险商--法国安盛保险(AXA)(AXAF.PA)和中国五矿集团分别持有27.5%和12.5%股权.
国内的大型银行近几年纷纷朝打造金融控股集团方向努力,银行系保险公司陆续成立.例如交通银行(601328.SS)(3328.HK)收购中保康联51%股权,后者更名为交银康联人寿;建设银行(601939.SS)(0939.HK)收购太平洋安泰人寿51%股权,更名为建信人寿.(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3