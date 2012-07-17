〔澳洲股市〕收涨0.9%,因投资者寄望美联储推出进一步的刺激举措

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透墨尔本7月17日电---澳洲股市周二上涨0.9%,为连续第三个交易日收高,因美国经济数据疲软引发对美联储或将推出更多货币刺激举措的期望.
澳股S&P/ASX 200指数收高35.7点,报4,140.80点,受大型银行股的涨势拉动.
CMC Markets的交易员Ben Taylor表示,"今日稍晚美联储主席贝南克将在国会发表证词陈述,这一事件提振股市反弹,因一些投资者寄望贝南克或暗示美联储将很快推出第三轮量化宽松."(完)
--编译 高琦; 审校 丁琦
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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