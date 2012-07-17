〔澳洲股市〕收涨0.9%,因投资者寄望美联储推出进一步的刺激举措

路透墨尔本7月17日电---澳洲股市周二上涨0.9%,为连续第三个交易日收高,因美国经济数据疲软引发对美联储或将推出更多货币刺激举措的期望.

澳股S&P/ASX 200指数收高35.7点,报4,140.80点,受大型银行股的涨势拉动.

CMC Markets的交易员Ben Taylor表示,"今日稍晚美联储主席贝南克将在国会发表证词陈述,这一事件提振股市反弹,因一些投资者寄望贝南克或暗示美联储将很快推出第三轮量化宽松."(完)

--编译 高琦; 审校 丁琦

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