〔中国企业〕中国亿赞普计划最快1-2年内赴美上市

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海7月20日电---广告及商业智能服务商中国亿赞普公司(IZP)高层周五表示,公司营收已进入快速成长期,最快1-2年内赴美上市.
公司创始人,董事长兼首席执行官(CEO)罗峰在接受专访时指出,公司的全球布局仍在继续完善,这需要大量投入.继去年4月公司进行一轮私募融资后,公司在一两年后会考虑新一轮融资,有可能会采取公开上市筹资的方式.
"我们要服务于全球客户,未来肯定要走上市的路...我们会在美国上市."他说.
罗峰透露,去年私募融资时,投资人给予亿赞普的估值已达10亿美元,那时公司还未进入海外市场.随着公司这一年来海外市场的不断拓展,公司的潜在价值亦在大幅提升.
成立四年的亿赞普,于2010年起实现盈亏平衡开始盈利.罗峰指出,今年公司营收将达1亿美元,明年有望翻倍成长.
亿赞普的业务模式是从合作的电信运营商获得海量原始数据,从中提炼出有价值信息,以方便企业准确投放广告及进行电子商务.业务与之相似的美国数据软件提供商Splunk(SPLK.O)今年4月在纳斯达克上市,融资2.3亿美元,目前股价较其发行价涨七成.(完)
--发稿 林琦 审校 屈桂娟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。