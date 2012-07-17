〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶升至一周高位,因冀望美国将放宽货币政策

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京7月17日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二升至一周高位,跟随股市和油价涨势,因美国零售销售数据意外下降,提振了美国将祭出更多刺激举措的臆测.
投资者静候美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周二和周三在国会发表半年度货币政策报告.
"市场焦点为进一步放宽货币政策,"Dot Commodity商品分析师Satoru Yoshida表示."即使未来两天未宣布放宽政策,至少在8月底以前,对美国新一轮放宽措施的预期,也将令股市和大宗商品市场维持在高位."
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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