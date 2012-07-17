〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶升至一周高位,因冀望美国将放宽货币政策

路透东京7月17日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二升至一周高位,跟随股市和油价涨势,因美国零售销售数据意外下降,提振了美国将祭出更多刺激举措的臆测.

投资者静候美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周二和周三在国会发表半年度货币政策报告.

"市场焦点为进一步放宽货币政策,"Dot Commodity商品分析师Satoru Yoshida表示."即使未来两天未宣布放宽政策,至少在8月底以前,对美国新一轮放宽措施的预期,也将令股市和大宗商品市场维持在高位."