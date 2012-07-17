《中国新债预测》10年续发国债收益率预测均值3.29%,接近二级市场

* 招标品种: 今年第九期10年国债第二次续发

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(18日)9:30-10:30

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 3.24%-3.35%

* 预测均值: 3.29%(按各家机构预测值平均)

路透上海7月17日电---中国财政部周三将第二次续招标发行10年期固息国债.路透调查显示,虽然近期债市受经济面及资金面影响,做多动力略显不足,但10年国债作为关键期限品种,一直颇受银行等配置盘的钟爱,需求应该会比较稳定,料明日新债中标收益率将接近二级市场,均值落在3.29%附近.

"虽然经济数据并未如预期的糟糕,导致二级的收益率有点上升,但经济到底何时触底,又会怎样复苏,还是很难说的."上海一大型券商交易员称,"这些不会过多影响到明天10年期这种关键品种的需求."

北京一国有银行交易员预计收益率会落在3.28%-3.33%之间,"需求正常,不温不火吧,多少都会拿一些,利率也会接近二级市场."

中债登银行间市场固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期国债最新收益率报3.2752%;增发标的120009券CN120009=CFXS今日的加权成交收益率为3.2927%.

中国二季度GDP(国内生产总值)同比增长7.6%,创逾三年来新低,和路透调查中值相符,但并没有市场原本担心的那么糟糕.央行此前在短短一个月内连续两度降息,一度让投资者担心中国二季度经济增速恐怕会掉到7.5%甚至以下.[ID:nSB1665136]

中国财政部此前于6月下旬对该10年期国债进行首次续发行,加权中标收益率为3.3958%,最终发行量为331.6亿元.[ID:nSB1621466]

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与第九期国债相同.将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该续发行国债7月19日开始续发行,7月23日续发行结束,续发行部分从7月25日起与原发行部分合并上市交易.

续发行国债招投标当天第九期国债停止交易一天.财政部于5月23日招标发行300亿元第九期10年国债,中标利率为3.36%,投标倍数约为1.97倍.(完)