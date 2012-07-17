联合国安理会周三将对叙利亚决议草案投票

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国7月16日电---联合国安理会周三将对西方国家支持的一项决议草案进行投票。该决议草案表明，若叙利亚当局继续在城镇使用重武器，或将面临制裁。俄罗斯已表示将阻止安理会通过这项决议草案。
根据这项由英国、美国、法国和德国提出的决议草案，联合国叙利亚观察团行动时间将延长45天，联合国-阿盟特使安南的和平计划将与《联合国宪章》第七章挂钩。
《联合国宪章》第七章允许安理会授权采取包括外交、经济制裁以及军事干预在内的行动。美国官员曾表示，他们所谈论的是对叙利亚实施制裁，而不是军事干预。
“俄罗斯和中国仍表示反对依照《联合国宪章》第七章行动，不过他们也没有提出任何让人信服的理由。我们当然愿意进一步谈判。我们提出周三下午进行投票。”英国常驻联合国代表格兰特(Mark Lyall Grant)周一对记者表示。
根据该决议草案，叙利亚需要在决议获得通过的10天内停止使用重武器，并从城市中撤军，否则将面临制裁。
俄罗斯外长拉夫罗夫周一在莫斯科表示，俄罗斯将阻止安理会通过该决议草案，因其中包含威胁实施制裁的内容。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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