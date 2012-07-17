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市场报道 | 2012年 7月 17日 星期二 16:23 BJT

〔金属期市〕LME期铜上涨,受美联储政策刺激预期支撑

* 关注贝南克证词,以寻求刺激政策讯号

* 中国6月精炼铜产出同比增长11.6%

* 11月沪铜收低,脱离两个月高位

* 关注1315GMT公布的美国6月工业生产数据

路透上海7月17日电---伦敦期铜周二上涨,受到美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出更多货币刺激措施期望的支撑,此前美国零售销售数据疲弱,为这一全球最大经济体放缓再添新证.

投资者将观望美联储主席贝南克在国会的证词,以寻求美联储是否将进一步放宽政策以支撑经济的线索.

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