〔金属期市〕LME期铜上涨,受美联储政策刺激预期支撑

欧洲股市：受银行和建筑股提振攀升至15个月高位，特朗普行情重燃
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。
* 关注贝南克证词,以寻求刺激政策讯号
* 中国6月精炼铜产出同比增长11.6%
* 11月沪铜收低,脱离两个月高位
* 关注1315GMT公布的美国6月工业生产数据
路透上海7月17日电---伦敦期铜周二上涨,受到美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出更多货币刺激措施期望的支撑,此前美国零售销售数据疲弱,为这一全球最大经济体放缓再添新证.
投资者将观望美联储主席贝南克在国会的证词,以寻求美联储是否将进一步放宽政策以支撑经济的线索.
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
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