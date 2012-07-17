〔表格〕英国6月CPI较前月下跌0.4%,较上年同期上升2.4%

标题新闻：截至2月28日当周美国货币市场基金资产增加121.9亿美元，至2.651万亿美元-iMoneyNet
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦7月17日电---英国国家统计局周二公布:
* 英国6月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.4%;较上年同期上升2.4%(预估为上升2.8%)
* 6月CPI较上年同期增幅为2009年11月以来最低
* 6月零售物价指数(RPI)较前月下滑0.2%;较上年同期上升2.8%(预估为上升3.0%)
* 6月RPI较上年同期增幅为2009年12月以来最低
以下为详细数据:
6月 5月
CPI(HICP)
较前月% -0.4 -0.1
较上年同期% 2.4* 2.8
核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)
较前月% -0.3 0.1
较上年同期% 2.1 2.2
零售物价指数(RPI)
较前月% -0.2 持平
较上年同期% 2.8** 3.1
RPIX(RPI扣除抵押贷款)
较前月% -0.3 持平
较上年同期% 2.8*** 3.1
市场预估:
较上月% 较上年同期%
CPI -0.1 2.8
RPI 持平 3.0
RPIX 持平 3.1
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦3月1日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三挫至八年半低点，伦敦可可期货也跌至2013年最低，受当前2016/17年度全球供应严重过剩的前景打压。
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。