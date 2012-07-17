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货币新闻 | 2012年 7月 17日 星期二 16:37 BJT

〔表格〕英国6月CPI较前月下跌0.4%,较上年同期上升2.4%

路透伦敦7月17日电---英国国家统计局周二公布:

* 英国6月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.4%;较上年同期上升2.4%(预估为上升2.8%)

* 6月CPI较上年同期增幅为2009年11月以来最低

* 6月零售物价指数(RPI)较前月下滑0.2%;较上年同期上升2.8%(预估为上升3.0%)

* 6月RPI较上年同期增幅为2009年12月以来最低

以下为详细数据:

6月 5月

CPI(HICP)

较前月% -0.4 -0.1

较上年同期%　　　 2.4* 2.8

核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)

较前月% -0.3 0.1

较上年同期% 2.1 2.2

零售物价指数(RPI)

较前月% -0.2 持平

较上年同期%　　　 2.8** 3.1

RPIX(RPI扣除抵押贷款)

较前月% -0.3 持平

较上年同期%　 2.8*** 3.1

市场预估:

较上月% 较上年同期%

CPI -0.1 2.8

RPI 持平 3.0

RPIX 持平 3.1

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