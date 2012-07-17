〔欧洲汇市〕英镑/美元一度触及日低,此前英国公布通胀数据

标题新闻：截至2月28日当周美国货币市场基金资产增加121.9亿美元，至2.651万亿美元-iMoneyNet
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路透伦敦7月17日电---英镑/美元GBP=D4周二一度跌至日低1.5610美元,同时英国公债削减跌幅,之前公布的数据显示英国6月消费者物价指数(CPI)降幅大于预期,表明英国央行有将宽松货币政策维持一段时间的余地.(完)
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路透纽约/伦敦3月1日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三挫至八年半低点，伦敦可可期货也跌至2013年最低，受当前2016/17年度全球供应严重过剩的前景打压。
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。