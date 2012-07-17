〔欧洲汇市〕英镑/美元一度触及日低,此前英国公布通胀数据

路透伦敦7月17日电---英镑/美元GBP=D4周二一度跌至日低1.5610美元,同时英国公债削减跌幅,之前公布的数据显示英国6月消费者物价指数(CPI)降幅大于预期,表明英国央行有将宽松货币政策维持一段时间的余地.(完)