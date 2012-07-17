〔中国汇市〕中间价高开带动人民币续收涨,交投清淡期待海外市场指引(更新版)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(新增更多报价)
* 人民币即期汇价续收涨
* 美元承压,人民币中间价续高开
* 交投显清淡,波动幅度有限
* 有机构认为当前是较好结汇时机
路透北京7月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二续收涨.美元承压,人民币中间价续高开,即期汇价在清淡交投中随之继续走强.
"即期(汇价)比昨天涨了点,跟着非美货币走势.市场预期美国会量化宽松,客盘相对均衡,"华南一银行交易员称,"(即期汇价波动)幅度小,说明得到市场认可."
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
----------------------------------------------------------------
6.3729 6.3725 6.3750 6.3167 6.3208 6.3787
上述华南交易员进一步指出,市场会关注贝南克证词.他个人并认为人民币当前已处于相对低位,应为较好结汇时机.
上海一外资银行交易员则指出,机构当前仓位普遍不重,交易兴趣阑珊;预计短期内单日即期汇价随隔夜欧美货币而动,延续近期小幅波动的走势.
美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克将于周二和周三在国会宣读其半年度的货币政策报告,此时正值美国国内经济低迷,而欧洲债务危机持续发酵愈发吸引美国决策层关切之际.[ID:nSB1667344]
以下为北京时间16:35,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4130/80 6.4165
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3730/50 6.3780
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水660点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4389元.
东京汇市欧元兑美元周二上涨,因对冲基金的买进触发一系列止损买盘,导致美元指数跌至一周低位,使美元在美国疲软零售数据所引发的跌幅基础上进一步下跌.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 曹巍浩/边竞; 审校 乔艳红
人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]
人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]
人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]
全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]
人民币外汇期权 <CN/CONTC10>
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)