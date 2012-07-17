〔中国汇市〕中间价高开带动人民币续收涨,交投清淡期待海外市场指引(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币即期汇价续收涨

* 美元承压,人民币中间价续高开

* 交投显清淡,波动幅度有限

* 有机构认为当前是较好结汇时机

路透北京7月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二续收涨.美元承压,人民币中间价续高开,即期汇价在清淡交投中随之继续走强.

"即期(汇价)比昨天涨了点,跟着非美货币走势.市场预期美国会量化宽松,客盘相对均衡,"华南一银行交易员称,"(即期汇价波动)幅度小,说明得到市场认可."

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3729 6.3725 6.3750 6.3167 6.3208 6.3787

上述华南交易员进一步指出,市场会关注贝南克证词.他个人并认为人民币当前已处于相对低位,应为较好结汇时机.

上海一外资银行交易员则指出,机构当前仓位普遍不重,交易兴趣阑珊;预计短期内单日即期汇价随隔夜欧美货币而动,延续近期小幅波动的走势.

美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克将于周二和周三在国会宣读其半年度的货币政策报告,此时正值美国国内经济低迷,而欧洲债务危机持续发酵愈发吸引美国决策层关切之际.[ID:nSB1667344]

以下为北京时间16:35,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4130/80 6.4165

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3730/50 6.3780

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水660点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4389元.

东京汇市欧元兑美元周二上涨,因对冲基金的买进触发一系列止损买盘,导致美元指数跌至一周低位,使美元在美国疲软零售数据所引发的跌幅基础上进一步下跌.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 曹巍浩/边竞; 审校 乔艳红

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