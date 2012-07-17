〔中国债市〕人民币利率互换续反弹,基本面前景不明料短期走势胶着

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京7月17日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周二续反弹.交易人士认为,央行滚动进行逆回购操作,致市场对短期内降准预期逐渐分化,加之经济基本面前景不明,短期IRS或维持震荡格局,以待交投双方寻觅方向.
"早盘(各期限均)有所上行,特别是短端相对明显一点,1-5年期算是平行上行,4个bp左右,...下午没什么可说的,基本上没什么变化."上海一银行交易员称.
上述交易员并指出,利率互换的repo曲线当前或正处于一个震荡区间之内,从市场的交易行为分析,对于三季度国内经济筑底回升的概率投资者存心存怀疑,"不然这两天市场应该上得更猛一些."
上海一券商交易员补充道,今日央行公开市场仍在进行逆回购操作,再次降准迟迟没有兑现,导致市场对下一步放松政策的预期产生了分化.他认为,如果降准不靴子落地,那么资金成本"易上难下".
中国央行公开市场今日有逾千亿元人民币的逆回购到期,但只继续进行了200亿元操作,较上周同期明显缩量,显示在近日资金面渐走宽情况下,央行主动释放流动性愿意有所减弱,仅在市场可承受范围内,以小规模操作缓和到期压力为主.[CN/MMTCN]
中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二总体持稳,仅有隔夜回购资金稍紧.逾千亿逆回购于今日到期,得益于退准资金打下的良好基础,市场流动性未受明显影响.公开市场再发逆回购亦令市场宽心.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周二 2.5820/2.7113 2.4375/2.5225 2.5100/2.6025 2.6350/2.7208 2.6547/2.9120
周一 2.5545/2.6695 2.4021/2.4914 2.4729/2.5643 2.6033/2.6924 2.6278/2.8572
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变动 0.0275/0.0418 0.0354/0.0311 0.0371/0.0382 0.0317/0.0284 0.0269/0.0548
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,142.14亿元,环比增长近两成.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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