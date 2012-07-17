《中国企业债发行日程表》--7月17日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *甘肃公路航空 25 5 6.20% AA+ 7/18-7/26 华龙证券 旅游投资集团 ===================================================================================== 迁安兴源水务 16 6 6.45% AA 7/11-7/18 银河证券 产业投资公司 (河北钢铁集团九江线材有限公司提供担保) ===================================================================================== 新疆哈密国资 10 6 6.25% AA- 7/17-7/19 中信建投证券 投资经营公司 (第3年至第6年每年分别偿还本金的25%,酒钢集团担保) ===================================================================================== 铜川开发 8 7 7.50% AA- 7/17-7/23 平安证券 投资公司 (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%) ===================================================================================== 成都经济开发区 10 6 6.50% AA 7/17-7/23 国信证券 建设发展公司 (第3年至第6年每年分别偿还本金的25%) 10 7 6.55% AA (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 边竞; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》