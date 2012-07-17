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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 16:59 BJT

〔中港股市〕香港和内地股市双双收高,受政策放松预期带动

路透香港7月17日电---香港股市周二录得逾两周来单日最佳表现,优于亚洲其它股市.本地地产股、中资保险股和铁路板块走势强劲,因预期将有更多政策支持.

但在8月即将迎来中期财报季之际,上市公司过去一周屡屡发布盈利预警,因此涨势总体上可能偏技术性,低成交量似乎放大了走势.

内地股市方面,沪深300指数.CSI300上涨0.6%,从周一的六个月收盘低点反弹.

沪综指.SSEC上涨0.6%,脱离周一触及的逾三年低点.

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