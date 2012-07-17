《即时观点》英国6月CPI较前月下跌0.4%,降幅大于市场预期

标题新闻：截至2月28日当周美国货币市场基金资产增加121.9亿美元，至2.651万亿美元-iMoneyNet
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路透伦敦7月17日电---英国国家统计局周二公布,6月通胀率降至逾两年半以来的最低水准,部分受夏初服饰和鞋子销售影响,表明消费者能够增加支出,并支撑经济.
* 英国6月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.4%;较上年同期上升2.4%(预估为上升2.8%)
* 6月CPI较上年同期增幅为2009年11月以来最低
* 6月零售物价指数(RPI)较前月下滑0.2%;较上年同期上升2.8%(预估为上升3.0%)
* 6月RPI较上年同期增幅为2009年12月以来最低
以下为详细数据:
较上年同期 6月 5月 市场预估
CPI 2.4 2.8 2.8
RPI 2.8 3.0 3.1
浏览CPI数据,请点选[ID:nSB1671844]
关键点:
--CPI较上年同期增幅为2009年11月以来最低
--零售物价指数(RPI)RPI较上年同期增幅为2009年12月以来最低
--RPIX(RPI扣除抵押贷款)较上年同期增幅为2009年11月以来最低
--食品通胀率较上年同期增幅为2010年6月以来最低
--服饰和鞋类通胀率较上年同期增幅为2010年8月以来最低
--运输通胀率较上年同期增幅为2009年8月以来最低
荷兰国际集团(ING)分析师JAMES KNIGHTLEY:
下行最大推手是燃料和服饰,其他大部分商品类别的价格也在6月下跌.
结果是,整体CPI较上年同期增幅为2009年11月以来最弱,且料定会在未来数月进一步下滑.
不可否认,近期油价和食品大宗商品价格抬头表明下跌趋势放缓,但是企业疲弱的定价环境暗示,在今年年底前预计会看到通胀率跌至2%之下.
我们预计英国央行的资产购买工具规模将在今年年底前扩大至4,500亿英镑.
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