欧洲已公布经济指标--2012/7/17

欧洲股市：受银行和建筑股提振攀升至15个月高位，特朗普行情重燃
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第一季 -0.3-@-f -0.4-@-f -0.2-@-f
德国 第一季 +0.5-@-r -0.2-@-r +1.7-u-r
法国 第一季 持平-f +0.1-r --
意大利 第一季 -0.8-f -0.7%-f -1.4-f
消费者物价指数(CPI):
英国 6月 -0.4 -0.1 +2.4
德国 5月 -0.1-p -0.2-f +1.7-p
法国(HICP) 5月 +0.1 -0.1 +2.3
意大利(HICP) 6月 +0.2-p 持平-f +3.6-p
生产者物价指数(PPI):
英国 6月 -0.4 -0.2-r +2.3
德国 5月 -0.3 +0.2 +2.1
法国 5月 -1.0 持平 +2.2
意大利 4月 +0.3 +0.3 +2.5
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 3月 4.9-@ 4.9-@-r
德国 6月 6.8-@ 6.8-@-r
法国 第四季 9.8-@ 9.7-@
意大利 5月 10.1-@ 10.2-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 隋芬;审校 王冠中
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
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