〔中国房地产〕6月房价环比结束八连跌,初显企稳迹象(更新版)

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* 6月全国房价环比结束八连跌-路透测算

* 同比连续第四个月下降,为1.6%

* 新建商品住宅价格环比下降的城市减半

* 统计局专家:6月房价变动有一定特殊性,将趋于理性

路透北京7月18日电---随着中国"稳增长"政策显效,房市也出现初步的企稳迹象.路透据国家统计局周三公布的数据测算,6月新建住宅价格环比结束八连跌,几近持平.

路透测算显示,6月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.6%,接近上月的同比降幅1.5%;环比则微升0.04%,结束此前连续八个月的下跌.

"近几个月来,在房地产开发商以价换量销售策略影响下,市场成交逐渐活跃.在成交量放大的同时,6月份一些城市房价出现环比上涨."国家统计局城市司高级统计师马晓明表示.

马晓明表示,房地产市场调控取得了明显的成效,6月一些城市房价环比上涨的原因是多方面的,且有一定特殊性.随着房地产调控政策的再次明确,住宅价格变动将会趋于理性.

稍早公布中国指数研究院数据也印证了这点,百城新建住宅均价同比续降,但环比结束九连跌涨0.05%,且重点城市成交量接近2010年来调控高点.[ID:nSB1643876]

6月70个大中城市新建商品住宅价格同比下降的城市57个,环比下降的城市为21个.上月分别为55个和43个.重点城市看,北京与上海6月新建住宅销售价格指数分别同比下降1%及1.5%.

中国央行在6月和7月两次降息,降低资金成本,亦令市场对房价的预期转向,再配合开发商"以价换量"的销售策略,市场成交渐趋活跃.

统计局稍早公布的数据显示,中国6月房地产销售额同比转跌为升,受高基数影响,新开工依然处于探底过程但环比出现小幅改善.[ID:nSB1665572]

不过在地产回暖之际,中央也一再强调房地产调控不能放松,把抑制房地产投机投资性需求作为一项长期政策,防止变相放松购房政策,促使房价合理回归,绝不能让房价反弹.

稍早的路透调查结果显示,今年下半年中国房价将小幅上涨,逆转上半年跌势.多数受访者预计下半年全国住宅均价涨幅超过2%,成交将进一步回暖;并认为包括限购在内的调控政策不会放松,而房产税试点城市则有望扩大.[ID:nSB1663778]

*房价(较上年同期变动,%)CNHPI=ECI:

6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

-1.6 -1.5 -1.2 -0.7 0 0.5 1.4 2.2 2.8 3.5 4.1 4.3 4.2

(较上月变动,%):

0.04 -0.1 -0.3 -0.3 -0.1 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.1

* 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)

欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)