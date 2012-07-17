版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 17:47 BJT

《汇市简讯》美元/日圆交易员观望FED主席是否暗示QE3

0933GMT

* 日本投资人持续买进美元/日圆

* 停止单料在79.15-20.非日系银行的卖单分布在79.20-40

* 日本干预威胁令投机客对基于技术面的空仓感到怀疑

* 必须见到美联储主席贝南克发表倾向宽松言论,否则美元/日圆可能会触发79.40上方停止单

* 若贝南克谈话证实将有刺激措施,则78.50障碍位将面临压力

* 但美元跌势必定缓慢,因有日方(秘密?)买盘介入.(完)

--编译 蔡美珍;审校 田建华

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐